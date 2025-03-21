Капитальный ремонт крыш в жилых домах выполнят во Фрязине

В этом году округ ожидает масштабное обновление жилищного фонда: в 39 многоквартирных домах запланирован капитальный ремонт крыш. Работы будут выполнены фондом капитального ремонта Московской области и затронут дома, расположенные на улицах Полевой, Попова, Советской, Центральной и ряде других.

Комплексное обновление крыш позволит не только улучшить внешний вид зданий, но и обеспечить защиту от атмосферных осадков и других негативных воздействий окружающей среды.

Ремонт проводится со строгим соблюдением всех необходимых мер предосторожности: обозначаются опасные зоны, рабочие используют каски и страховочные тросы, а перед началом работ проводятся ежедневные инструктажи.

За ходом капитального ремонта можно следить в режиме реального времени с помощью онлайн-камер видеонаблюдения, установленных на строительных площадках. Трансляция доступна на сайте Фонда капитального ремонта Московской области. С подробной адресной программой капитального ремонта, включающей информацию о сроках и видах работ, можно ознакомиться на профильном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.