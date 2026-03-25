Капитальный ремонт корпусов Люберецкой областной больницы близится к завершению

В подмосковных Люберцах на улице Кирова, д. 36, продолжается капитальный ремонт главного и терапевтического корпусов «Люберецкой областной больницы». Подрядчик активно ведет общестроительные работы по обновлению зданий.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на объектах выполняются следующие работы: монтаж кровли, фасадные работы, устройство инженерных сетей и перегородок, установка оконных блоков и монтаж подоконников, установка дверей и отделочные работы.

Согласно проектной документации, в зданиях планируется полностью заменить все инженерные и электрические сети, окна и двери. Также будет установлено новое сантехническое оборудование и мебель, обновлены фасады и входные группы, заменена кровля.

Всего на объектах задействовано 75 рабочих и 2 единицы техники. Завершение капитального ремонта зданий намечено на 2026 год.