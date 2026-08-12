Капитальный ремонт корпуса гимназии №5 в Дзержинском завершат к 1 сентября

В Дзержинском городского округа Люберцы завершаются работы по капитальному ремонту корпуса «Интеллект» гимназии № 5 на улице Томилинской. Обновленное здание площадью почти 12,5 тыс. кв. метров примет учеников 1 сентября 2026 года.

В двух трехэтажных зданиях, построенных в 1989 году, полностью обновили кровлю, фасад и внутренние инженерные системы. Провели перепланировку с учетом современных требований пожарной безопасности, расширили учебные кабинеты и зоны отдыха.

На территории образовательного учреждения обустроили спортивную инфраструктуру со стадионом и площадками для хоккея и волейбола. Также модернизировали бассейн и пищеблок.

«В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы, ведутся уборка помещений, благоустройство территории, установка мебели и оборудования», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

После завершения ремонта в корпусе смогут обучаться более тысячи школьников. Здесь разместятся 47 классов с первого по одиннадцатый.

Жительница Дзержинского Анастасия Снегурова рассказала, что сама окончила эту школу и некоторое время работала в ней педагогом. Сейчас здесь учатся ее дочери.

«Открытие нового корпуса и капитальный ремонт основного здания — очень долгожданные события. Кабинеты стали просторнее, все удобно и светло, появилось современное оснащение. В таких условиях у ребят повышается мотивация к учебе», — поделилась Анастасия Снегурова.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленное здание откроется для учеников 1 сентября 2026 года.