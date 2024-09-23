Капитальный ремонт Кореневской школы в Люберцах завершат к 2026 году

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, координатор партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова и директор Кореневской школы Светлана Абузярова обсудили перечень ремонтных работ в учебном заведении. Его капитально реконструируют к 2026 году.

Кореневскую школу № 59 (сейчас это подразделение школы № 28) капитально отремонтируют. Здесь обновят кровлю и реконструируют фасад, полностью поменяют инженерные сети и сантехнику. В учебном заведении установят новые окна и двери, отремонтируют входные группы, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят близлежащую территорию. Также для школы приобретут новую мебель, современную учебную технику и инвентарь.

«Существующее здание построено в 1968-м. В 2025 году здесь в рамках госпрограммы запланирован капитальный ремонт, его проведут за счет средств бюджета Московской области», — рассказал Владимир Ружицкий.

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