Капитальный ремонт хирургического корпуса больницы начали в Лыткарине

Трехэтажное здание хирургического корпуса построили еще в 1964 году и с тех пор ни разу не обновляли. Объект срочно нуждался в реконструкции.
Сейчас от хирургического корпуса Лыткаринской больницы остались только несущие стены — все ветхие конструкции и инженерные сети демонтировали. Здание буквально перестроят по современным региональным стандартам. Выполнят перепланировку помещений, обновят все инженерные коммуникации. Отремонтируют фундамент, фасад и кровлю. А еще — закупят новое медицинское оборудование и мебель для хирургии, реанимации и травматологии.
На время проведения ремонта пациенты и медперсонал переехали в соседний корпус больницы, где создали все условия для комфортного лечения.
Завершить капитальный ремонт хирургического корпуса планируют во второй половине следующего года. Работы ведутся благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
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