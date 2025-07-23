Капитальный ремонт хирургического корпуса больницы начали в Лыткарине

Трехэтажное здание хирургического корпуса построили еще в 1964 году и с тех пор ни разу не обновляли. Объект срочно нуждался в реконструкции.

Сейчас от хирургического корпуса Лыткаринской больницы остались только несущие стены — все ветхие конструкции и инженерные сети демонтировали. Здание буквально перестроят по современным региональным стандартам. Выполнят перепланировку помещений, обновят все инженерные коммуникации. Отремонтируют фундамент, фасад и кровлю. А еще — закупят новое медицинское оборудование и мебель для хирургии, реанимации и травматологии.