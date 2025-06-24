Капитальный ремонт гимназии № 5 в Люберцах завершат к 1 сентября 2025 года

Рабочие приступили к чистовой отделке помещений в гимназии № 5 на Октябрьском проспекте в Люберцах. Учебное заведение после капитального ремонта планируют открыть в День знаний.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, здание гимназии 1962 года постройки вошло в госпрограмму капремонта при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Строители выполняют чистовую отделку кабинетов, прокладывают инженерные коммуникации внутри здания, утепляют фасад, завершают работы на кровле», — рассказал руководитель муниципалитета.

Сейчас специалисты шпаклюют стены, разводят кабеля и провода, устанавливают перегородки, монтируют сети водоснабжения, отопления и канализации. Они также утепляют фасад и устраивают крыльцо здания, укладывают напольную плитку и устанавливают светопрозрачные конструкции. В учебном заведении в ближайшее время появится новая современная техника и мебель. Помимо этого, рабочие выполнят благоустройство близлежащей территории.

Отметим, что в течение 2025 года в городском округе Люберцы построят и капитально отремонтируют 16 социальных объектов.