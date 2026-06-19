Капитальный ремонт гимназии № 5 в Дзержинском завершится в сентябре

Гимназия № 5 объединяет два трехэтажных корпуса 1989 года постройки и является одним из крупнейших объектов, вошедших в госпрограмму капитального ремонта Московской области на 2026 год при поддержке губернатора Андрея Воробьева и по народной программе партии «Единая Россия». Глава округа отметил, что уже наполовину готово благоустройство прилегающей территории, подрядчик завершает внутреннюю отделку помещений, монтаж фасада, армирование и облицовку панелями подпорной стенки. Открытие обновленной гимназии состоится 1 сентября 2026 года. Он также уточнил, что в округе по губернаторской программе обновляют дошкольное отделение лицея № 3 в Дзержинском и детский сад школы № 26 в Люберцах.