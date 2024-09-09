Спорткомплекс в деревне Миронцево капитально отремонтировали

Фото: Телеканал «360»

Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся после капитального ремонта в деревне Миронцево под Солнечногорском. Порядка 200 детей смогут посещать различные спортивные секции.

Модернизацию спортивного объекта провели при поддержке регионального правительства и администрации округа, а также с привлечением средств инвестора. Работы охватили более тысячи квадратных метров здания. Там обновили кровлю и инженерные сети, утеплили и отремонтировали фасад, заменили окна, сантехнику и освещение, провели косметический ремонт внутренних помещений.

«В данном микрорайоне большое количество жителей разных возрастов заинтересованы в занятии спортом. Мы уверены, что открытие комплекса подарит нашему муниципалитету еще множество новых спортивных побед и свершений!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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В физкультурно-оздоровительном комплексе будут функционировать несколько секций: по футболу, рукопашному бою, баскетболу, волейболу и большому теннису. Кроме того, здесь планируется развивать зимние виды спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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