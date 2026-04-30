Капитальный ремонт фасадов проверили в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ вместе с депутатами округа проверили ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Выездная проверка охватила два адреса: Олимпийский проспект, дом 28, корпус 1, и 2-й Щелковский проезд, дом 13.

Состоялось плановое выездное совещание на объектах капитального ремонта, в котором участвовали заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров, председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов, представители профильных управлений администрации, специалисты фонда капитального ремонта, управляющие компании, подрядные организации и местные жители.

Александр Хаюров сообщил, что на Олимпийском проспекте проводятся работы по утеплению фасада, которые были начаты подрядчиком менее месяца назад, и уже наблюдается хороший темп выполнения работ.

Также запланирован ремонт фасада с утеплением на 2-м Щелковском проезде, где, как и на предыдущем объекте, будут установлены новые окна в местах общего пользования и обновлены входные группы. Бригады специалистов полностью укомплектованы и готовы к выполнению всех необходимых работ.

Представители администрации, депутаты и подрядчики обсудили график выполнения работ, качество используемых материалов и взаимодействие с жителями.