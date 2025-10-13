Капитальный ремонт ФАПа в селе Рождествено в Истре завершат к декабрю

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Рождествено в Истринском муниципальном округе полностью отремонтируют до конца декабря 2025 года. Сейчас на объекте завершают демонтажные работы.

Капитальный ремонт преобразит здание ФАПа, которое расположено на первом этаже жилого дома и давно не соответствует современным стандартам. Строители заменят полы, окна, двери, все инженерные коммуникации и электропроводку. Также будет обновлен фасад, тамбур и обустроено новое крыльцо с современным пандусом для маломобильных групп населения.

Этот ФАП играет ключевую роль в обеспечении медицинской помощью не только жителей Рождествено, но и соседних населенных пунктов. Всего его услугами пользуются более 6000 человек.

На время проведения ремонта для пациентов организовали временный формат работы. Мобильная амбулатория открыта с понедельника по субботу в ЖК «Новоснегиревский» на Сиреневом бульваре у административного здания. Часы работы: с 08:00 до 12:00. Прием детей организован в поликлинике поселка Снегири.

Помимо ФАПа в Рождествено, в рамках программы по улучшению медицинского обслуживания в Истринском округе в этом году запланирован еще ряд ремонтов. Будет отреставрирована кровля в Ленинском фельдшерско-акушерском пункте, проведен текущий ремонт отделения офтальмологии. Кроме того, до конца октября завершатся работы в Детской поликлинике № 2 в Дедовске, а обновление Женской консультации № 2 там же уже выполнили.