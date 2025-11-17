Капитальный ремонт двух многоквартирных домов проверили в Мытищах

Выездную проверку 14 ноября провел заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров. Он осмотрел работы в домах № 8/40 на улице Щербакова и № 5/17 на улице Мира.

Участие в инспекции также приняли представитель прокуратуры, заместитель председателя совета депутатов округа Наталья Гречаная, специалисты профильных управлений и подрядной организации.

«В результате проверки мы увидели, что на объектах увеличили количество рабочих: на улице Мира до 16 человек, на Щербакова до 11 человек», — отметил Александр Хаюров.

Ведется ремонт фасада с применением навесной системы утепления на обоих зданиях. Завершается этап установки систем утепления на одной из сторон фасадной части дома на улице Мира. Рабочие также монтируют кронштейны для последующей установки утеплителя для здания на улице Щербакова.

Александр Хаюров заявил, что на объектах заметна динамика. Чтобы не допустить срыва сроков, контроль за ходом работ ведется еженедельно. Завершить капитальный ремонт обоих домов планируется до конца декабря.