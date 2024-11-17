Капитальный ремонт двух домов в Мытищах завершат к концу ноября 2024 года

Капитальный ремонт крыш и подъездов многоквартирных домов на Новомытищинском проспекте и Летной улице в городском округе Мытищи подходит к концу. Все строительные и косметические работы завершат в ноябре 2024 года.

В городском округе Мытищи в многоквартирных домах № 82 корпус № 3 на Новомытищинском проспекте и № 38 корпус № 1 на Летной улице обновляют кровлю. Рабочие уже завершают ремонт на двух адресах и ожидают поставку строительных материалов для замены входных люков.

Завершат реконструкцию крыш и подъездов жилых домов на Новомытищинском проспекте и на Летной улице в конце ноября текущего года. Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив отметил, что администрация муниципалитета будет контролировать ремонтные работы на регулярной основе.

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