Капитальный ремонт дороги завершили в поселке Томилино в Люберцах

В поселке Томилино городского округа Люберцы завершили капитальный ремонт участка дороги протяженностью 240 метров. Работы провели на отрезке от Егорьевского шоссе до дома № 9а к.9 после обращений жителей.

Дорожные работы выполнили в рамках программы по обновлению улично-дорожной сети округа. Участок долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, что неоднократно обсуждали на встречах с жителями в формате выездной администрации. После обращений было принято решение о проведении капитального ремонта.

В ходе работ специалисты полностью заменили асфальтовое покрытие и расширили проезжую часть. Также привели в порядок инженерные люки, их выровняли с новым уровнем дороги. Дополнительно перенесли опоры уличного освещения и обустраивают новый тротуар для пешеходов. Завершение всех работ ожидается в ближайшее время.

«Во время капитального ремонта подрядчики полностью заменили асфальтовое покрытие, расширили проезжую часть. Кроме того, приведены в порядок все инженерные люки, теперь они на одном уровне с новым асфальтом. Для удобства, безопасности и комфорта пешеходов перенесли опоры уличного освещения и обустраиваем новый тротуар. Работы планируется завершить в ближайшее время», — сказал начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара.

В администрации округа уточнили, что в 2026 году в Люберцах запланирован ремонт 14 автомобильных дорог местного значения и одного тротуара. Часть объектов уже обновили, включая улицы Кирова, Мира, Вокзальную, а также 1-й Лермонтовский проезд и Хлебозаводской тупик.