Капитальный ремонт дома № 28 на улице Дзержинского начали в Воскресенске

Подрядчик уже приступил к ремонту кирпичного фасада трехэтажного здания с почти 100-летней историей. Всего предстоит привести в порядок около 2300 квадратных метров фасада.

Специалисты смонтировали леса, отбивают старую штукатурку, ремонтируют откосы окон, штукатурят стены со стороны входных групп и с торца здания. Все шесть входных групп дома обновят. Закончить фасадные работы планируют в конце октября текущего года. Сейчас готовность составляет 35%.

Ранее в доме на улице Дзержинского отремонтировали скатную крышу общей площадью более 1300 квадратных метров — полностью заменили стропильную систему, старую кровлю из шифера на современную из профлиста, отремонтировали выходы на крышу и вентиляционные шахты, утеплили чердачное помещение.

В 2025 году в здании также планируют выполнить капитальный ремонт фундамента и внутренних инженерных коммуникаций.