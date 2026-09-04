Капитальный ремонт дома на улице Волошиной проверили в Мытищах

2 сентября состоялась выездная инспекция хода капитального ремонта первого корпуса дома № 22 на улице Веры Волошиной. Мероприятие прошло под руководством заместителя главы городского округа Александра Хаюрова при участии председателя совета депутатов Андрея Гореликова, а также представителей фонда капитального ремонта, подрядной организации и управления жилищно-коммунального хозяйства.

Специалисты в скором времени закончат обновлять фасад: здание полностью утеплят, отштукатурят и покрасят.

«Пообщались с активными жителями и председателем совета дома и внимательно выслушали все их замечания. В частности, речь шла об установке доводчиков на дверях в местах общего пользования и об облицовке балконов. Все озвученные вопросы мы приняли во внимание — подрядчик учтет их при выполнении работ», — отметил Александр Хаюров.

До 15 сентября будет завершена основная часть работ. К 25 сентября подрядная организация полностью сдаст объект.