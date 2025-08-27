Капитальный ремонт дома на Летной улице проверили в Мытищах

Подрядная организация отремонтирует кровлю на улице Летной во втором корпусе дома № 16. Завершены на текущий момент работы по устройству стяжки. Специалисты приступили к укладке верхнего слоя, после чего начнут монтаж парапетных крышек и проведут замену воронки внутреннего водостока.

Очередную проверку хода капитального ремонта в двух многоквартирных домах совместно с представителями Фонда капитального ремонта, технического надзора, управляющей компании и жителями провел руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Станислав Карнаухов.

Работы на кровле завершат также в доме № 33 на улице Мира. Здесь уже выполнены устройство стяжки и монтаж кровельного покрытия. Осталось завершить монтаж парапетных крышек и заменить входную дверь.

Полностью работы на обоих объектах завершат до 10 сентября.