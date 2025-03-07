Капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая в Подольске завершат в 2025 году

Капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая в Подольске завершили на 70%. Работы проводят по госпрограмме Московской области.

В Министерстве строительного комплекса региона отметили, что общая площадь здания превышает четыре тысячи квадратных метров. Сейчас строители завершают ремонт крыши, монтируют инженерные коммуникации, а также обновляют фасад и внутреннюю отделку.

Рабочие заменят все инженерные сети, двери и окна, установят новую технику и благоустроят прилегающую территорию.

Открыть обновленный дом культуры планируют уже в этом году.