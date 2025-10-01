Капитальный ремонт детской школы искусств завершили в Дубне

В городском округе Дубна завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Все 59 фортепиано в ближайшие дни вернутся на свои места в обновленные классы.

В течение года они находились во временных помещениях, где проходили занятия музыкального отделения. Теперь капитальный ремонт закончен.

В здании обновлены все помещения — концертный зал, 26 классов музыкальной школы и шесть — художественной, кабинеты администрации, заменены на новые окна и все инженерные сети. Внутреннее оснащение — в соответствии с современными требованиями, снаружи особнячок со шпилем сохранил свой классический внешний облик.

«Великолепный подарок на 45-летие моей работы здесь — ремонт в здании родной „музыкалки“ — просто замечательно, когда все вокруг новое, современное, красивое и удобное», — поделилась впечатлениями преподаватель по классу домры Дубненской детской школы искусств Галина Дементьева.