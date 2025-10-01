Капитальный ремонт детской школы искусств завершили в Дубне
В городском округе Дубна завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Все 59 фортепиано в ближайшие дни вернутся на свои места в обновленные классы.
В течение года они находились во временных помещениях, где проходили занятия музыкального отделения. Теперь капитальный ремонт закончен.
В здании обновлены все помещения — концертный зал, 26 классов музыкальной школы и шесть — художественной, кабинеты администрации, заменены на новые окна и все инженерные сети. Внутреннее оснащение — в соответствии с современными требованиями, снаружи особнячок со шпилем сохранил свой классический внешний облик.
«Великолепный подарок на 45-летие моей работы здесь — ремонт в здании родной „музыкалки“ — просто замечательно, когда все вокруг новое, современное, красивое и удобное», — поделилась впечатлениями преподаватель по классу домры Дубненской детской школы искусств Галина Дементьева.
Напомним, в городской детской школе искусств в Дубне работают четыре отделения — музыкальное, художественное, театральное и хореографическое. В них занимаются более 1000 дубненских детей.
«Для нас этот ремонт — очень важный проект, который удалось реализовать благодаря поддержке губернатора», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.