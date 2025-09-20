Капитальный ремонт Детской школы искусств в Дубне завершат в октябре 2025 года

За год строители укрепили фундамент и обновили фасад, сохранив все, что так дорого дубненцам. Перед входом обустроили маленький сквер. Внутри здание не узнать — все выполнено в соответствии с ГОСТ, чтобы детям и педагогам было комфортно.

«Ремонт уже практически подошел к концу, в каких-то кабинетах мебель собирают. Когда идешь по этим обновленным кордорам, это большое счастье», — сказала директор Дубненской школы искусств Татьяна Дементьева.

Работы завершат к октябрю. Ученики и педагоги школы уже готовятся к переезду.