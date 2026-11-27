Здание 1954 года постройки ремонтируют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках народной программы партии «Единая Россия» и национального проекта «Семья».

В 2018 году здание признали аварийным. В ходе капитального ремонта подрядчик усилил оконные и дверные проемы, заменил все деревянные перекрытия.

«Все это время занятия проходят в общеобразовательных школах, что доставляет неудобства как воспитанникам школы искусств, так и ученикам этих учреждений. Сейчас специалисты завершают монтаж фасада и инженерных систем, ведут внутреннюю отделку помещений и меняют ограждение», — отметил Владимир Волков.

После ремонта в школе разместятся концертный зал на 48 мест, классы оркестра, хореографии, ансамбля и изобразительного искусства, а также помещения для индивидуальных и групповых занятий и теоретических дисциплин.

Открытие обновленной школы запланировано на декабрь.

За последние три года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках народной программы партии «Единая Россия» в городском округе Люберцы обновили 13 объектов культуры.