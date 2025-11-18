Капитальный ремонт детской школы искусств № 3 начали в поселке Люберец

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что здание школы, построенное еще в 1954 году, было признано аварийным. «Занятия были временно перенесены в другие образовательные учреждения, что, конечно же, вызывает определенные неудобства», — отметил руководитель муниципалитета.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. В ходе капитального ремонта будет полностью обновлены фасад и кровля, входная группа и инженерные коммуникации. Специалисты также выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустроят окружающую территорию.

После завершения работ школа получит не только современные интерьеры, но и новое оснащение — для нее закупят мебель и оборудование.

Открытие обновленной детской школы искусств № 3 запланировано на 2026 год.