Капитальный ремонт детского сада в Мытищах вышел на финишную прямую

Во время обхода Денис Перепелицын проверил, как проходит капитальный ремонт. Он оценил качество работ и соответствие графику. Помимо этого, он побеседовал с подрядчиком по поводу обеспечения безопасности и комфорта детей.

«Мы видим, что работы проводят активно и качественно. Общий процент готовности говорит о том, что подрядчик опережает график, что не может не радовать. Мы держим этот объект на контроле и будем следить за тем, чтобы все работы выполнини в срок и с соблюдением всех необходимых норм и требований», — подчеркнул депутат Мособлдумы.

Открытие детского сада запланировали на 1 сентября 2025 года.

Отметим, что модернизация дошкольных учреждений — приоритетное направление Народной программы партии «Единая Россия».