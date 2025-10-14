Капитальный ремонт детского сада № 22 стартовал в Наро-Фоминске

В Апрелевке стартовали масштабные работы по капитальному ремонту здания детского сада № 22. На стройплощадке бригада из 20 специалистов ведет демонтаж устаревших конструкций, возводит новую крышу и осуществляет подготовку территории к последующему благоустройству.

Заместитель главы округа Елена Кузнецова и начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко проинспектировали начальный этап ремонтных работ. В ходе визита они не только оценили динамику работ, но и провели обсуждение графика и качества выполнения поставленных задач с представителем подрядной организации и директором близлежащей школы № 3.

После завершения реконструкции детский сад № 22 предстанет в новом облике, предлагая воспитанникам светлые групповые комнаты, а также игровые и спортивные зоны. Особое внимание в проекте уделено созданию нового пищеблока. Кроме того, в детском саду появится медицинский кабинет, в котором будет осуществляться ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. Согласно планам, весь комплекс работ по капитальному ремонту детского сада № 22 в Апрелевке планируется завершить к 1 сентября 2026 года.