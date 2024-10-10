Капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка» проверили в Мытищах

Фасад дошкольного учреждения в Мытищах стал ярким и современным. Рабочие полностью заменили внутренние коммуникации детского сада «Дюймовочка».

Комиссия проверила состояние детского сада «Дюймовочка» после проведения ремонтных работ. Участие в осмотре приняла Наталья Гречаная, заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Мытищи и специалисты образовательного комплекса. Отметили, насколько уютнее стал внешний вид сада с отреставрированным ярким фасадом.

Приятно удивили проверяющих групповые помещения с новой, функциональной детской мебелью, а также обновленный музыкальный зал. Сантехнику в санузлах тоже заменили с учетом санитарных норм и требований. Полностью обновили инженерные коммуникации: водоснабжение, отопление и электроснабжение.

«Уверена, что обновленный детский сад „Дюймовочка“ стал местом, где каждый ребенок может развиваться, веселиться и находить новых друзей в комфортной и безопасной обстановке», — прокомментировала Наталья Гречаная, заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Мытищи.

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