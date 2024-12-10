Капитальный ремонт четырех школ выполнят в Подольске в 2025 году

Власти муниципалитета поделились планами по строительству и ремонту образовательных организаций. В областную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в будущем году включен капитальный ремонт еще четырех зданий.

Обновление проведут в дошкольных отделениях школы № 29 на улице Кирова и № 24 на Красногвардейском бульваре, лицее № 5 на Февральской улице и школе № 20 на улице Победы. Все работы закончат к 1 сентября 2025 года.

Кроме того, к 2026 году будет построена новая школа на 1100 мест на Садовой улице. Пристройка на 580 мест появится у школы№ 16 на Народной улице. 1 сентября следующего года учебное заведение на 1100 мест откроется на улице Победы в Климовске. В 2025 году также возведут пристройку на 200 мест к школе № 29 на Парковой улице.

Напомним, что в 2024 году в Подольске построены четыре новых объекта образования, в которых обучается больше тысячи детей. Заработала новая школа на 350 мест в деревне Бережки, а также дошкольные отделения лицея № 5 на Вокзальной улице в Подольске, Быковской школы в деревне Борисовка и школы № 1 в микрорайоне Климовск.

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