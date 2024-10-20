Капитальный ремонт 60 домов провели в Одинцове с начала года

Капитальный ремонт провели в 60 домах Одинцова с начала текущего года. В 17 домах обновили крыши, в 15 жилых зданиях отремонтировали фасады.

Подрядчики обновили инженерные коммуникации в 25 многоквартирных домах, и еще в 14 домах отремонтировали системы газоснабжения. Еще в семи жилых зданиях заменили лифты.

Отметим, что программу капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области сформировали в декабре 2013 года. Планы рассчитаны на 35 лет — с 2014 по 2049 годы. За это время отремонтируют рекордное количество жилых зданий — 44 162 дома.

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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