Капитальный ремонт 5 многоквартирных домов проверили в Мытищах

Выездную проверку на местах капитального ремонта многоквартирных домов провели 10 апреля в Мытищах. Директор управления ЖКХ городского округа Мытищи Станислав Карнаухов совместно с представителями Фонда капитального ремонта, депутатского корпуса и надзорных органов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, осмотрел прогресс выполнения работ по пяти адресам.

Подрядчик приступил к работам по утеплению фасада в доме № 58 по Новомытищинскому проспекту. В прошлом году в этом здании капитально заменили систему газоснабжения и отремонтировали кровлю. Работы по четырем другим адресам скоро будут завершены: на улице Щербакова, 8/40; Новомытищинском проспекте, 23/7 и 21/6; на улице Мира, 5/17.

«Работы по утеплению фасадов в основном завершены, остались небольшие замечания. Все они зафиксированы и будут устранены в ближайшее время. Контроль за объектами капитального ремонта проходит на ежедневной основе», — отметил Станислав Карнаухов.