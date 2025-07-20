Капитальный ремонт 4 домов завершили на улице Шевлякова в Люберцах

Дома № 21, № 23, № 25 и № 17А на улице Шевлякова капитально отремонтировали в Люберцах. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско проверил, насколько качественно выполнили работы.

К обходу присоединились также представители администрации городского округа Люберцы, специалисты подрядной организации и местные жители. Проверку провели в рамках проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия».

«Рабочие обновили и утеплили фасады зданий, отремонтировали кровлю и систему газоснабжения. Объекты сданы, замечаний по качеству нет», — заключил Дмитрий Дениско.

Напомним, в этом году в городском округе Люберцы капитально отремонтируют 231 многоквартирный дом. По 48 адресам работы уже завершили, еще на 62 объектах продолжают трудиться специалисты.

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