Кандидата в Мособлдуму от Воскресенска утвердили на конференции «Единой России»

На конференции регионального отделения «Единой России» утвержден список кандидатов в депутаты Московской областной Думы от Воскресенска, который по традиции возглавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Формированию партийной команды предшествовала масштабная процедура открытого предварительного голосования, состоявшаяся в мае, а по итогам выборов депутатский корпус обновится примерно на треть.

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что на недавнем Съезде «Единой России» Президент обозначил опору на партию большинства и рассчитывает на каждого ее представителя. В число кандидатов, успешно прошедших партийный отбор, вошла действующий депутат Мособлдумы, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Екатерина Лобышева, которая широко известна не только спортивными достижениями, но и работой на благо жителей.

С 2022 года Екатерина Лобышева представляет интересы жителей Воскресенска и Коломны в законодательном собрании региона. Свою главную задачу она видит в прямом диалоге с людьми, уделяя особое внимание наказам избирателей в сфере образования, спорта, культуры и социальных проектов. Депутат подчеркнула, что продуктивность решения вопросов напрямую зависит от такого общения.

«Я уделяю большое внимание именно наказам избирателей — всему, что касается преобразований в сфере образования, спорта, культуры, социальных проектов. Все это было связано напрямую с моей законотворческой работой. Важно быть в диалоге с жителями, потому что я знаю, насколько продуктивнее решаются вопросы именно в таком прямом общении», — отметила Екатерина Лобышева.

Она подчеркнула, что сегодня большое внимание уделяется не только строительству новых спортивных объектов и реновации школ с детскими садами, но и модернизации учреждений среднего профессионального образования.

«Сейчас, когда мы уже практически завершили ремонт в новом структурном подразделении, у нас появились замечательные пространства, связанные со спортом. И я надеюсь, что Екатерина Александровна, которая всю жизнь посвятила спорту, будет рядом с нами», — отметила директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

В сентябре в Московской области пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд муниципальных советов. Ранее на Съезде «Единой России» с участием Президента Владимира Путина были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы. Народная программа партии продолжает пополняться предложениями граждан: жители могут направить наказы кандидатам через сайт естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или лично в местном отделении партии.