Кандидата в Мособлдуму от Химок утвердили на конференции «Единой России»

2 июля делегация Химок приняла участие во втором этапе Конференции Московского областного отделения партии «Единая Россия». Жители могут направлять свои предложения в Народную программу через общественные приемные, по телефону горячей линии или на сайте естьрезультат.рф.

В Подмосковье утвердили списки кандидатов от «Единой России» на выборы в Московскую областную Думу. Решение приняли на втором этапе Конференции областного отделения партии. В ее работе участвовала глава Химок Инна Федотова вместе с командой.

«Кандидаты по одномандатным округам и списку определены по итогам предварительного партийного голосования, в ходе которого именно жители поддержали тех, кто представит партию на выборах», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Список кандидатов возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В общерегиональную часть вошли участник СВО Сергей Пешкин, сенатор Александр Двойных, депутат Госдумы Михаил Терентьев и руководитель регионального исполкома Денис Перепелицын.

Секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов подчеркнул, что основой работы остаются ответственность перед людьми, сплоченность команды и постоянный диалог с жителями.

По Химкинскому одномандатному округу № 23 кандидатом стал Николай Томашов. В территориальную группу № 23 вошли Владислав Мирзонов, Иван Краснов и Александр Лебзяк. Полный список — на официальном сайте партии.

Ранее делегация Химок во главе с Инной Федотовой приняла участие в первом этапе Съезда «Единой России» в Москве, где обсуждалось продолжение Народной программы на основе предложений жителей. Сбор наказов продолжается — в регионе уже собрано более 200 тысяч инициатив.