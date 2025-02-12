Канализационные очистные сооружения обновят в Мытищах

Мероприятия по обновлению системы водоснабжения и водоотведения стали одной из главных тем обсуждения на городском оперативном совещании городского округа Мытищи. В округе планируют построить канализационную сеть, водоводы и очистные сооружения.

Строительство канализационной сети вдоль реки Яуза от дома № 43 корпуса 5 до дома № 47А на Новомытищинском проспекте должны завершить до конца 2025 года. Водоводы от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений должен быть готовы к 30 июня.

Канализационные коллекторы и очистные сооружения со снегоплавильней рядом с ТЭЦ-27 планируют начать строить в 2026 году. Строительство канализационных очистных сооружений здесь начнется в 2026 году. Водоочистные сооружения, расположенные рядом с водозаборным узлом «Северный», запланированы к началу работ в 2027 году.

Строительство новых и обновление имеющихся канализационных сетей позволит повысить надежность систем водопроводно-канализационного хозяйства, качество обслуживания потребителей, а также эффективность систем водоснабжения и водоотведения в Мытищах.

Кроме того, это позволит уменьшить зависимость от приобретенных ресурсов и влияние роста тарифов от повышения стоимости энергоресурсов.