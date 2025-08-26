Канализационно-насосную станцию в Дубне отремонтируют к началу отопительного сезона

В Дубне продолжается подготовка к отопительному сезону. Специалисты ремонтируют очистные сооружения и главную канализационно-насосную станцию.

Ремонт главной канализационно-насосной станции, куда приходят стоки с большей части Дубны, завершат к началу отопительного сезона. Рабочие промоют и дезинфицируют четыре резервуара объемом 6200 кубометров, а также установят новый насосный агрегат — надежный и менее затратный.

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду даны поручения губернатором Андреем Воробьевым — разработана дорожная карта по подготовке этих объектов», — рассказал генеральный директор АО «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Специалисты Министерства ЖКХ Подмосковья контролируют работы в Дубне. Ремонты повысят надежность теплоснабжения в муниципалитете.

«Все работы по подготовке осенне-зимнему периоду планируется закончить до 15 сентября», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.