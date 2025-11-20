Кампанию по выездной вакцинации от гриппа завершат в Коломне 1 декабря

Специалисты Коломенской больницы в этом сезоне проведут еще два выезда в парки муниципалитета. Жители старше 18 лет смогут сделать прививку без записи и визита в поликлинику, обезопасив себя от сезонных заболеваний.

Мобильные медицинские комплексы будут дежурить в парке Мира в Коломне и в парке «Сосновый Бор» в Озерах в эту субботу, 22 ноября, и в выходной день на следующей неделе, 29 ноября. Время приема желающих привиться — с 9.00 до 12.00.

«Выездные бригады будут работать по субботам в парках округа до конца ноября. Еще есть время успеть защитить себя от сезонного гриппа и его опасных осложнений в выходной день и без посещения поликлиники. Напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования», — отметили в Коломенской больнице.

К 1 декабря кампания по вакцинации от гриппа завершится.