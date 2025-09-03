Кампания по вакцинация против гриппа началась в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск стартовала кампания по вакцинации детского и взрослого населения от гриппа, рассчитанная на три месяца. Сделать прививку можно бесплатно в местных поликлиниках и амбулаториях, при этом предварительная запись не требуется — достаточно обратиться в регистратуру.

Для вакцинации применяются российские препараты. Взрослым ставят «Совигрипп» и «Флю-М», а детям и подросткам до 18 лет — «Ультрикс Квадри». Эти препараты формируют защиту от наиболее ожидаемых штаммов гриппа.

«Вакцинация помогает сформировать коллективный иммунитет во время эпидемического сезона. Используемые в поликлиниках округа вакцины хорошо зарекомендовали себя: на протяжении нескольких сезонов они показали эффективную профилактику гриппа», — сообщила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В Поваровской поликлинике уже фиксируют повышенный интерес жителей к вакцинации. Медики отмечают, что оптимально вакцинироваться именно в начале сентября, чтобы иммунитет успел сформироваться.

«Вакцинация пользуется спросом, уже по первым дням видно, как охотно идут люди. Население стало осознаннее относиться к своему здоровью, особенно после эпидемии коронавируса. В 2024 году в Поваровской поликлинике вакцинировали порядка 4,5 тысячи взрослых и 1,3 тысячи детей», — сказал исполняющий обязанности заведующего Поваровской поликлиникой Денис Пожалуйстин.