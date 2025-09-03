Кампания по вакцинация против гриппа началась в Солнечногорске
В городском округе Солнечногорск стартовала кампания по вакцинации детского и взрослого населения от гриппа, рассчитанная на три месяца. Сделать прививку можно бесплатно в местных поликлиниках и амбулаториях, при этом предварительная запись не требуется — достаточно обратиться в регистратуру.
Для вакцинации применяются российские препараты. Взрослым ставят «Совигрипп» и «Флю-М», а детям и подросткам до 18 лет — «Ультрикс Квадри». Эти препараты формируют защиту от наиболее ожидаемых штаммов гриппа.
«Вакцинация помогает сформировать коллективный иммунитет во время эпидемического сезона. Используемые в поликлиниках округа вакцины хорошо зарекомендовали себя: на протяжении нескольких сезонов они показали эффективную профилактику гриппа», — сообщила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.
В Поваровской поликлинике уже фиксируют повышенный интерес жителей к вакцинации. Медики отмечают, что оптимально вакцинироваться именно в начале сентября, чтобы иммунитет успел сформироваться.
«Вакцинация пользуется спросом, уже по первым дням видно, как охотно идут люди. Население стало осознаннее относиться к своему здоровью, особенно после эпидемии коронавируса. В 2024 году в Поваровской поликлинике вакцинировали порядка 4,5 тысячи взрослых и 1,3 тысячи детей», — сказал исполняющий обязанности заведующего Поваровской поликлиникой Денис Пожалуйстин.
Прививку можно сделать в поликлиниках с 8:00 до 20:00, в амбулаториях — с 8:00 до 19:00, а также в фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, вакцинацию организовали в образовательных учреждениях и на предприятиях округа.
«Я только что привился от гриппа. Делаю это ежегодно. Вся процедура заняла пять минут, персонал был вежливым и приветливым. Важно ответственно относиться к здоровью своему, семьи, окружающих людей», — поделился депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Алексей Захаров.
«У меня сегодня выходной, я пришла вакцинироваться. Я делаю это уже много лет после тяжелого заболевания. Теперь я вообще не болею, и прививку переношу очень легко», — сказала жительница Поварово Ольга Александровна.
Врачи подчеркивают, что у вакцинации существуют противопоказания: признаки простуды, недавно перенесенные вирусные инфекции и обострение хронических заболеваний.