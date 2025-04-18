Кампания по ремонту дорог началась в Люберцах

Сезон ремонта дорог стартовал в городском округе. Планируется в 2025 году привести в порядок восемь муниципальных и четыре региональные дороги.

Глава муниципалитета Владимир Волков рассказал, что уже ведутся подготовительные работы на ряде объектов в Люберцах. В список вошли участки на улице Строителей; на улице 3-е Почтовое отделение от улицы Кирова до дома № 40; на Октябрьском проспекте от дома № 375 до дома № 403 — Хлебозаводской проезд; а также на улицах Попова, Толстого, Южной и в поселке Красково на проезде к КП «Марусин луг».

Кроме того, будет отремонтирован 1-й Панковский проезд в Люберцах — сейчас проходят конкурсные процедуры.

Общая протяженность всех автомобильных дорог, которые предстоит привести в порядок, составляет 23,38 километра. С адресным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.