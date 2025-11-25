Камеры выявили еще 410 нарушений правил перехода через ж/д пути в Подмосковье

С начала года камеры помогли выявить более 410 случаев нарушения правил перехода железнодорожных путей на станциях Подмосковья.

Как рассказали в областном Минтрансе, всего в регионе установлено 200 видеокамер с функцией распознавания лиц. Они работают около железнодорожных станций и пешеходных переходов.

«Установка камер помогает снизить число несчастных случаев и травм на железнодорожном транспорте. За 10 месяцев в этом году камеры выявили свыше 410 случаев нарушения правил безопасного пересечения путей», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Больше всего камер работает в Богородской округе, это более 10 устройств. Они не только выявляют сам факт нарушения, но и определяют личность человека. После этого составляется протокол об административной ответственности.

Всего с начала года в железной дороге в Подмосковье выявили более 170 смертельных случаев, из них 65 — на пешеходных переходах. Дли повышения безопасности строят новые переходы, устанавливают заборы и ограждения, а также проводят рейды.

Пассажиров призвали быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время пересечения путей.