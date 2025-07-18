Камеры системы «Безопасный регион» распознают машины, оставленные у контейнерных площадок, и фиксируют их госномера. Благодаря проекту удалось выявить уже четыре тысячи таких нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
В камерах установлен искусственный интеллект, который проводит анализ и находит машины-нарушители. После чего видео проходит проверку у ответственного исполнителя. Если тот подтверждает факт, на автовладельца составляется протокол.
В ведомстве отметили, что с появлением в регионе такого метода слежения количество штрафов за неправильную парковку у контейнерных площадок сократилось на 40%.
Узнать больше об ИИ-проектах Подмосковья можно на портале «Цифровой регион». Разработка и внедрение технологий с использованием нейросетей проходит по нацпроекту «Экономика данных».
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Камеры выявили 4 тысячи нарушений парковки у контейнерных площадок в Подмосковье
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