Камеры в Подмосковье выявили еще 1,8 тысячи нарушений содержания территорий

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Искусственный интеллект становится важным инструментом в поддержании чистоты и порядка в Московской области. Алгоритмы и передовые технологии, встроенные в «умные автомобили» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, помогают быстро выявлять различные нарушения, такие как наличие мусора на улицах, вандальные надписи на зданиях, ямы во дворах и свалки на контейнерных площадках.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко отметил, что за неделю «умные помощники» обнаружили и зафиксировали 1 826 замечаний по состоянию территорий.

Наибольшее количество нарушений связано с навалами отходов на контейнерных площадках. Все выявленные недочеты уже находятся в работе коммунальных служб и автоматически ведут к наложению штрафов.

Общая сумма взысканных штрафов составила 1,9 миллиона рублей. Наиболее часто нарушения встречаются в городах Химки, Одинцово, Воскресенск, Пушкинский и Орехово-Зуево.