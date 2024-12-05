Камеры в Подмосковье помогли выявить 10,8 тысячи дефектов освещения осенью

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Один из основных факторов, обеспечивающих безопасность на улице в темное время суток, заключается в исправной работе осветительных приборов. Особенно важным качественное освещение становится в период короткого светового дня, когда безопасность передвижения в вечернее время выходит на первый план.

Искусственный интеллект, использующий видеокамеры системы «Безопасный регион», способен быстро выявлять неисправности в работе фонарей. Все зафиксированные нарушения оперативно передаются коммунальным службам и ресурсоснабжающим организациям для устранения.

В осенний период в городских округах Мытищи, Красногорск, Ленинский, Люберцы и Подольск зафиксировали 10 812 дефектов в системе наружного освещения.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов отметил, что инспекторы проводят вечерние проверки уличного освещения, фиксируя все выявленные нарушения. Эти данные затем направляются ответственным организациям для оперативного устранения.

Осенью выдали 50 предписаний балансодержателям за ненадлежащее содержание объектов освещения, а также наложили 24 штрафа на сумму 405 тысяч рублей. Больше всего дефектов зарегистрировали в Можайске и Дубне.

Жители Подмосковья имеют возможность напрямую обратиться в территориальные отделы Министерства, чтобы сообщить о неработающих осветительных приборах в своих дворах.