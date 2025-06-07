Камеры с искусственным интеллектом установят в парках в Одинцове

Одинцовский округ войдет в число десяти муниципалитетов, где этим летом запустят экспериментальный проект по внедрению «умных камер», которые поддерживают искусственный интеллект. Устройства установят в парковых зонах.

Камеры будут автоматически отслеживать чистоту в лесных массивах, контролировать работу персонала, фиксировать поломки на детских и спортивных площадках, а также собирать данные о количестве посетителей.

Первые испытания инновационной системы начнутся уже этим летом — в июле, а предварительные итоги планируют подвести к концу сентября.

Новая технология будет работать в рамках программы «Безопасный регион» и не только в Одинцовском округе. Проект охватит такие города, как Балашиха, Клин, Ленинский и Подольск.

Отметим, если проект даст положительные результаты, в следующем году систему распространят по всей Московской области.