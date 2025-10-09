Камеры с ИИ выявили более 34 тысяч очередей на остановках в Подмосковье

За очередями на остановках Подмосковья наблюдают умные камеры. За время запуска проекта они выявили более 34 тысяч скоплений людей и устранили 19 проблемных точек, рассказали в Мингосуправления региона.

Встроенный в систему искусственный интеллект анализирует кадры с камер системы «Безопасного региона», фиксирует очереди и передает информацию исполнителям, которые уже прорабатывают проблему. Точность выявления достигает 95%.

Сейчас нейросети контролируют 119 подмосковных остановок через 114 камер.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение искусственного интеллекта в Подмосковье проводится в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных».