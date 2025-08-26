Камеры «Безопасный регион» помогли задержать поджигателя мусорок во Фрязине

По камерам системы «Безопасный регион» во Фрязине удалось задержать поджигателя контейнерных площадок. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Нарушитель устроил пожары на восьми мусорках. Это причинило существенный ущерб обслуживающим коммунальным службам. Вычислили злоумышленника благодаря видеонаблюдению, которое даже в темное время суток четко передает картинку с охраняемых объектов.

Полиция выяснила, что у задержанного есть психические отклонения. Сейчас он проходит лечение в специальном медучреждении.