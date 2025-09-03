Камеру фиксации нарушений установили на ж/д станции Фаустово в Воскресенске

На железнодорожной станции Фаустово в городском округе Воскресенск установили камеру, фиксирующую нарушения при переходе через пути для снижения числа смертельных случаев на железной дороге. В регионе уже смонтировано более 160 таких камер.

Их ввод в эксплуатацию позволил сократить количество нарушителей на объектах железнодорожной инфраструктуры примерно на 50%. Система не только записывает факты нарушения, но и способна идентифицировать людей на кадрах — по видеозаписям составляют протоколы для привлечения к административной ответственности.

Приборы размещают в тех местах, где ранее фиксировалось наибольшее число погибших.

Кроме видеонаблюдения, в рамках комплекса мер ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям и проводят профилактические рейды. Минтранс Подмосковья призывает жителей переходить пути только по разрешенным переходам на зелёный свет, снимать капюшоны и наушники и не отвлекаться на телефон.