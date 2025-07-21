Цифровизация и бесперебойность. Какими будут ресурсоснабжающие организации Подмосковья

В каждом городском округе Московской области должна бесперебойно работать ресурсоснабжающая организация, сказал губернатор Андрей Воробьев . На передний план выходят и оснащение, цифровизация, автоматизация.

«Спасибо главам городских округов, которые на прошлой неделе персонально проинформировали о необходимых ассигнованиях на диспетчерскую службу, аварийные бригады. Наша задача — чтобы каждый из нас, каждый глава четко понимал, что в округе должна быть боеспособная ресурсоснабжающая организация», — отметил глава Подмосковья.

Эта тема остается одной из ключевых, и ее ни в коем случае нельзя недооценивать, добавил Андрей Воробьев.