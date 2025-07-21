Цифровизация и бесперебойность. Какими будут ресурсоснабжающие организации Подмосковья
Андрей Воробьев: в каждом округе усилят ресурсоснабжающую организацию
В каждом городском округе Московской области должна бесперебойно работать ресурсоснабжающая организация, сказал губернатор Андрей Воробьев. На передний план выходят и оснащение, цифровизация, автоматизация.
«Спасибо главам городских округов, которые на прошлой неделе персонально проинформировали о необходимых ассигнованиях на диспетчерскую службу, аварийные бригады. Наша задача — чтобы каждый из нас, каждый глава четко понимал, что в округе должна быть боеспособная ресурсоснабжающая организация», — отметил глава Подмосковья.
Эта тема остается одной из ключевых, и ее ни в коем случае нельзя недооценивать, добавил Андрей Воробьев.
Все ресурсоснабжающие организации Подмосковья будут работать по новому стандарту с декабря. Время устранения коммунальных аварий снизится на 20%.
В планах — переоснащение, усиление кадровой работы, включая обеспечение достойной зарплаты и условий труда.
Внедряют автоматизированные центры управления с применением искусственного интеллекта. Все коммунальные машины оснащают системой ГЛОНАСС и оборудованием для аварийных ситуаций.
Новые офисы станут просторными и современными. Жители смогут наглядно видеть, как координируют работу коммунальных бригад.