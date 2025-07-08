Сегодня 19:53 Цифровой рост и скорость. Какими будут новые офисы по ЖКУ в Подмосковье Андрей Воробьев: коммунальные организации Подмосковья перейдут на новый стандарт 0 0 0 Подмосковье

ЖКХ

Андрей Воробьев

Коммунальные аварии

Можайск

Руза

Ремонтные работы

Все ресурсоснабжающие организации Подмосковья будут работать по новому стандарту с декабря. Время устранения коммунальных аварий снизится на 20%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Проект уже запустили в Рузе и Можайске.

К приходу зимнего сезона в Подмосковье трансформируют все 64 ресурсоснабжающие организации. Одна из них — «Мособлтепло» — уже начала работать в обновленном виде. Она оказывает услуги в Рузском и Можайском округах. Благодаря новому стандарту усилили аварийные бригады, внедряют роботизацию и цифровизируют процессы. Жителям стали доступны современный офис организации и цифровая диспетчерская.

«И конечно, сами „аварийки“ — современные машины, оснащенные всем необходимым. Задача, чтобы в каждом округе внедрили новый стандарт. В будущем жители смогут получать ответы на вопросы, не выходя из своего дома, будь то платежки, сверка или подключение», — отметил Андрей Воробьев. Новый стандарт в Подмосковье создали по опыту «Мособлгаза». Он предполагает переоснащение, усиление кадровой работы, включая обеспечение достойной зарплаты и условий труда.

Главная задача — создание единого центра управления, обновление офисов для приема жителей. А искусственный интеллект, например, позволит мониторить утечки и незаконные врезки на сетях.

Как это работает на примере Рузы

Единый центр приема и обработки обращений появился в Рузском округе. Автоматизация упростила передачу и регистрацию заявок, теперь ни одна не проходит мимо и обрабатывается лишь 15 минут вместо часа.

Выездными бригадами теперь можно управлять дистанционно. Это помогает отслеживать местоположение и координировать их. «К нам можно обратиться по разным вопросам, будь то тепло, вода или водоотведение. Это касается и многоквартирных домов, и ИЖС. Все проблемы решаем в оперативном формате, всегда готовы. У нас появилась техника, полностью оснащенная спецоборудованием. Мы готовы и к локализации, и к ликвидации любой аварии», — объяснил гендиректор компании «Мособлтепло» Андрей Королев. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС и оборудованием для аварийных ситуаций. Мониторить состояние инженерных систем помогают датчики «Цифровой слесарь v1.0».

В Можайском округе уже оцифровали все котельные, в Рузском — продолжается установка датчиков. На вызов бригады выезжают со специальными планшетами, где отображается вся информация. «Я благодарю вас, уважаемые наши работники, за добросовестное отношение ко всему, что вы делаете. Мы уверены, что такой диалог, подход позволит нам заметно трансформировать все, что касается ЖКХ. Надеемся, что в каждом городе у нас будут такие образцовые команды», — подытожил Андрей Воробьев.