Андрей Воробьев: стационар и роддом войдут в состав нового медцентра в Мытищах

Большой медицинский центр построят в Мытищах, рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным . Помощь в нем смогут получать минимум 1,2 миллиона пациентов.

«Это будет стационар почти на 800 коек с родильным домом, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии. Помощь будут оказывать жителям Мытищ, Королева, Пушкино, Щелкова — это более чем 1,2 миллиона жителей», — сказал глава Подмосковья.

Вместе с тем в регионе реализуют еще один крупный проект — областную больницу в Балашихе, которую планируют сдать к декабрю 2027 года.

Она станет прорывной по технологиям и квалификации врачей, как и детский медцентр имени Рошаля, но уже для взрослых, подчеркнул Андрей Воробьев.