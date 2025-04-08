Андрей Воробьев: стационар и роддом войдут в состав нового медцентра в Мытищах
Большой медицинский центр построят в Мытищах, рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным. Помощь в нем смогут получать минимум 1,2 миллиона пациентов.
«Это будет стационар почти на 800 коек с родильным домом, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии. Помощь будут оказывать жителям Мытищ, Королева, Пушкино, Щелкова — это более чем 1,2 миллиона жителей», — сказал глава Подмосковья.
Вместе с тем в регионе реализуют еще один крупный проект — областную больницу в Балашихе, которую планируют сдать к декабрю 2027 года.
Она станет прорывной по технологиям и квалификации врачей, как и детский медцентр имени Рошаля, но уже для взрослых, подчеркнул Андрей Воробьев.