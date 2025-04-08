Сегодня 17:10 Прорывная в технологиях. Уникальную больницу в Балашихе откроют к декабрю 2027 года Губернатор Воробьев: новая больница в Балашихе станет прорывной по технологиям 0 0 0 Подмосковье

Больницы

Андрей Воробьев

Балашиха

Владимир Путин

Областную больницу в Балашихе планируют сдать к декабрю 2027-го, сказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это масштабный центр с 26 профилями медицинской помощи, включая сосудистый центр.

«Мы рассчитываем, что она станет такой же прорывной в плане технологий и квалификации врачей, как и детский медцентр имени Рошаля. Но уже для взрослых», — сказал глава Подмосковья.

Больница будет обслуживать весь восток Подмосковья. Привлекут свыше трех тысяч сотрудников, в том числе 700 врачей.

Госпиталь рассчитываем открыть в декабре 2027 года. Андрей Воробьев

Проект реализуют при поддержке президента. Так же, как в свое время открыли передовой детский медицинский центр имени Рошаля в Подмосковье.