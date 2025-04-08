Прорывная в технологиях. Уникальную больницу в Балашихе откроют к декабрю 2027 года

Областную больницу в Балашихе планируют сдать к декабрю 2027-го, сказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это масштабный центр с 26 профилями медицинской помощи, включая сосудистый центр.
«Мы рассчитываем, что она станет такой же прорывной в плане технологий и квалификации врачей, как и детский медцентр имени Рошаля. Но уже для взрослых», — сказал глава Подмосковья.
Больница будет обслуживать весь восток Подмосковья. Привлекут свыше трех тысяч сотрудников, в том числе 700 врачей.
Госпиталь рассчитываем открыть в декабре 2027 года.
Андрей Воробьев
Проект реализуют при поддержке президента. Так же, как в свое время открыли передовой детский медицинский центр имени Рошаля в Подмосковье.
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