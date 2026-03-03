Минэкологии Подмосковья напомнило о сохранении дикой природы

Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день дикой природы, учрежденный ООН в 2013 году для привлечения внимания к проблеме сохранения редких видов флоры и фауны.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что в регионе ведется активная работа по сохранению уникальных экосистем и популяций редких видов: «В настоящее время Банк данных объектов животного и растительного вида, занесенных в Красную книгу Московской области, содержит информацию о 10 123 местообитаниях 679 редких видов».

Также Виталий Мосин добавил, что только в 2025 году на территории 45 городских округов Московской области выявлены 395 новых мест обитания охраняемых видов.

В 2026 году тема Всемирного дня дикой природы — «Лекарственные и ароматические растения: сохранение здоровья, наследия и средств к существованию». Она акцентирует внимание на значении этих растений для здоровья человека и культурных традиций, а также на их вкладе в устойчивое развитие местных сообществ. Одновременно подчеркиваются растущие угрозы, связанные с утратой мест обитания, чрезмерным сбором и изменением климата.