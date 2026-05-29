Более 5 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях ко Дню сварщика в Подмосковье

В последнюю пятницу мая традиционно отмечается День сварщика. В этом году более пяти тысяч обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, связанных с этим праздником. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию совместно со студентами профессиональных образовательных учреждений организовали для школьников профориентационные мероприятия. В рамках встреч «Сварка: задачи и решения» приглашенные эксперты отрасли представили конкретные производственные ситуации. Студенты предложили варианты решения этих задач, показав свои знания и умения.

В рамках профориентационного маршрута «Путь специалиста» старшеклассники побывали в учебных мастерских и аудиториях. Студенты провели для них экскурсии, рассказали о современном оборудовании и технологиях, а также о содержании образовательных программ и возможностях для абитуриентов профессиональных учебных заведений. Школьники узнали о карьерных перспективах выпускников и задачах, которые специалисты решают на предприятиях региона.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.