Как в музее-заповеднике «Архангельское» встречают Пасху

В музее-заповеднике «Архангельское» в городе Красногорске, на территории бывшего дворянского имения, царила атмосфера праздника. Здесь Пасху встречали с размахом, создавая ощущение, будто время замедлилось.

С раннего утра парк наполнялся семьями. Дети спешили принять участие в квестах, а взрослые останавливались, чтобы посмотреть представления на сценических площадках. Из кинолектория доносился смех — там оживал «Теремок».

«Мне очень понравилось, это как мультик, только живой», — поделился впечатлениями десятилетний Илья Ларин.

Актеры театра кукол «Синяя птица» признались, что удержать внимание маленьких зрителей — задача непростая. «Если ребенок смеется и вовлечен — значит, получилось», — добавила актриса Алла Зажаева.

Музыка, чтения, спектакли и детский смех сливались в единый ритм праздника. Здесь Пасха была не просто датой в календаре, а живым событием, в котором участвовали все.